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acordo comercial EUA e Canadá retomam diálogo para conclusão de acordo comercial Presidente americano, Donald Trump, suspendeu por três dias a entrada em vigor de novas tarifas de 50% sobre vários produtos canadenses

Representantes dos Estados Unidos e do Canadá se reuniram nesta quinta-feira (20) para fechar um acordo comercial que evita novas tarifas americanas.

O ministro canadense responsável pelo comércio bilateral, Dominic LeBlanc, optou por Washington para se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos e colega, Jamieson Greer.

O presidente americano, Donald Trump, suspendeu por três dias a entrada em vigor de novas tarifas de 50% sobre vários produtos canadenses.

“Estamos avançando e ficaremos aqui para realizar o trabalho necessário até que ele seja concluído”, disse LeBlanc ao deixar a reunião, que durou três horas. Seu colega americano comentou que as partes estavam "muito perto" de um acordo, apurou a AFP no local.

A negociadora comercial do Canadá, Janice Charette, permanece no escritório de Greer para "dar continuidade ao trabalho", informou LeBlanc. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, comunicou aos líderes dos territórios e províncias os detalhes da negociação, que não foram divulgados.

Os governos provinciais dispõem de várias competências próprias, como ordenar a retomada da venda de bebidas vendidas americanas, retiradas das prateleiras de várias províncias no ano passado.

“O primeiro-ministro nos pediu que colocássemos as bebidas selecionadas americanas novamente à venda”, disse o chefe de governo da província da Nova Escócia, Tim Houston, segundo o que esse ponto “incomodou muito os Estados Unidos”.

Houston ressaltou que, mesmo que a venda das bebidas seja retomada, nada garante que os canadenses irão comprá-las, devido à frustração com o tratamento de Trump ao país, incluindo suas ameaças de anexação.

“Foi emocionalmente exaustivo e teve um impacto emocional que vai durar muito tempo”, afirmou Houston.

Houston não quis comentar uma possível redução das tarifas americanas, mas declarou que, em termos gerais, o acordo parece ser "o melhor resultado possível a que podemos aspirar ao lidar com este governo".

O pacto também preserva “os elementos fundamentais da gestão da oferta”, disse, em referência à política canadense que regula a oferta de produtos lácteos e avícolas por meio da imposição de tarifas proibitivas aos fornecedores americanos que ultrapassaram determinados volumes.

O primeiro-ministro canadense conversou hoje com o presidente do México sobre "o comércio na América do Norte".

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