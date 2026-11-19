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ormuz EUA e China possuem interesse em restabelecer fluxo de petróleo por Ormuz, diz Trump O republicano também deu a entender que pressionaria Xi a comprar mais produtos agrícolas americanos e disse que gostaria de avançar em conversas para encerrar a guerra na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que restabelecer o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz é um interesse em comum para Washington e Pequim, em declaração nesta quinta-feira, 19, antes de reunião bilateral com o presidente da China, Xi Jinping, nos arredores da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

O republicano também deu a entender que pressionaria Xi a comprar mais produtos agrícolas americanos e disse que gostaria de avançar em conversas para encerrar a guerra na Ucrânia. "Acredito que algo sairá dessa reunião", acrescentou.

Xi, por sua vez, afirmou que os esforços diplomáticos de Trump "ficarão registrados na história" e que estava comprometido em trabalhar com o presidente dos EUA. Veículos americanos relataram diferente período de duração da reunião bilateral. Segundo a Fox News, Xi e Trump conversaram por cerca de 13 minutos, após longo encontro durante jantar na véspera. De acordo com a Associated Press, os líderes teriam falado por aproximadamente uma hora.

Trump também acrescentou à sua agenda um encontro reservado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pouco antes da bilateral com Xi. Os três ainda devem participar, juntos, de uma reunião trilateral inédita nesta quinta-feira. "Temos um ótimo relacionamento há muitos anos", disse o republicano após apertar a mão de Putin e chamá-lo de "meu amigo". O encontro entre os dois durou cerca de 40 minutos.



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