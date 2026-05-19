A- A+

Diplomacia EUA e Cuba conversaram recentemente sobre ajuda para a ilha Mike Hammer, embaixador dos Estados Unidos em Havana, reuniu-se na segunda-feira com funcionários do Ministério das Relações Exteriores, indicou a fonte do Departamento de Estado

Estados Unidos e Cuba mantiveram conversas esta semana sobre uma oferta de Washington de 100 milhões de dólares (R$ 500 milhões) em ajuda para a ilha comunista, informou nesta terça-feira (19) um funcionário americano.

Cuba enfrenta uma grave crise econômica, com apagões energéticos massivos e frequentes, depois que os Estados Unidos derrubaram o líder esquerdista da Venezuela, Nicolás Maduro, e encerraram o envio de petróleo de Caracas.

Mike Hammer, embaixador dos Estados Unidos em Havana, reuniu-se na segunda-feira com funcionários do Ministério das Relações Exteriores, indicou a fonte do Departamento de Estado sob condição de anonimato.

"Temos estado em estreita coordenação com os cubanos. Tivemos uma reunião ontem (segunda-feira) e seguimos impulsionando essa proposta com determinação", acrescentou.

A ajuda seria distribuída por meio de organizações beneficentes cristãs e não seria entregue diretamente ao governo cubano, acrescentou.

"Continuamos instando o regime a aceitar a proposta e tentar evitar qualquer obstáculo à entrega da ajuda", afirmou.

"Nos importamos muitíssimo com o povo cubano e queremos poder fornecer essa ajuda diretamente a eles."

"O regime cubano tem em suas mãos vários bilhões de dólares", afirmou.

"Nós os instamos a utilizar esse dinheiro para realmente ajudar o povo cubano e investir em suas infraestruturas, em vez de acumulá-lo", acrescentou.

O secretário de Estado, Marco Rubio, inimigo ferrenho do governo de Havana, ofereceu publicamente os 100 milhões de dólares.

Seu homólogo Bruno Rodríguez disse na semana passada que Havana estava disposta a revisar a proposta de ajuda, depois de ter afirmado que Rubio mentia sobre a oferta.

Em meio a essa situação crítica, o governo de Havana recebeu na semana passada John Ratcliffe, diretor da agência de inteligência americana CIA.

Veja também