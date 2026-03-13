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Comércio EUA e Equador formalizam acordo comercial que engloba produtos agrícolas, ouro e cobre Também estão incluídos cacau e grãos de café e produtos processados, palmito, além de produtos de pescado e seus preparados

Os Estados Unidos e o Equador formalizaram nesta sexta-feira (13) o acordo de comércio recíproco entre os dois países. A assinatura do acordo foi feita pelo Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e o Ministro da Produção, Comércio Exterior e Investimento do Equador, Luis Alberto Jaramillo.

"O presidente Trump está abrindo caminho para um acesso comercialmente significativo ao mercado para os agricultores e fabricantes americanos, abrindo o mercado equatoriano de mais de 18 milhões de consumidores para as exportações agrícolas e industriais dos EUA", disse Greer.

"O acordo expandirá e diversificará ainda mais o comércio e o investimento bilaterais para promover nossos interesses comuns, ao mesmo tempo que impulsiona a competitividade dos Estados Unidos na América Latina", disse o representante americano.

"O impacto do acordo é imediato e tangível", afirmou Jaramillo em publicação no X. De acordo com o representante equatoriano, produtos como abacates, abacaxis, mangas, pitaias, gengibre, fisális, bananas-da-terra e bananas, entre outros, entrarão no mercado americano em condições mais competitivas.

Também estão incluídos cacau e grãos de café e produtos processados, palmito, além de produtos de pescado e seus preparados - setores que representam milhões de famílias e comunidades no país, disse Jaramillo.

A publicação do representante do Equador cita ainda que ouro, cobre e chumbo, na categoria de minerais estratégicos, também serão beneficiados pelo acordo, juntamente com produtos agroindustriais processados, diversos produtos manufaturados industriais e o setor florestal e madeireiro.

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