EUA é favorecer a 'pausa humanitária' para ajudar a entrar em Gaza

Os Estados Unidos apoiam a realização de pausas humanitárias nas hostilidades entre Israel e Hamas para permitir que a ajuda chegue a Gaza, informaram a Casa Branca nesta sexta-feira (27), enquanto Israel anunciou uma ampliação de suas operações terrestres no território palestino.

“Apoiaríamos pausas humanitárias para que as coisas entrem, assim como para que as pessoas saiam, e isso inclui pressões para que entre o combustível e a energia elétrica seja restabelecida”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.