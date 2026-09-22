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EUA e Guatemala anunciam aliança de promotores para enfrentar 'narcopolíticos'

A política da Guatemala está sob constante escrutínio

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O acordo foi assinado durante uma visita de nove promotores de diferentes distritos federais dos Estados UnidosO acordo foi assinado durante uma visita de nove promotores de diferentes distritos federais dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

Os governos de Estados Unidos e Guatemala anunciaram nesta terça-feira uma aliança entre promotores dos dois países para fortalecer o combate ao crime organizado, aos cartéis das drogas e a seus aliados "narcopolíticos".

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O acordo foi assinado durante uma visita de nove promotores de diferentes distritos federais dos Estados Unidos, que se reuniram na Cidade da Guatemala com o presidente Bernardo Arévalo e com funcionários do alto escalão das áreas de segurança e justiça.

"Os promotores que nos acompanham hoje estão aqui para fortalecer esses laços com o Ministério Público e perseguir narcotraficantes, seus aliados e aqueles que lhes facilitam proteção, incluindo narcopolíticos", disse o encarrregado de negócios da embaixada americana, Jorgan Andrews.

A política da Guatemala está sob constante escrutínio, devido à denúncia de ligações entre políticos, funcionários do alto escalão e empresários com grupos criminosos e narcotraficantes.

Andrews informou que a aliança com o governo Arévalo visa a conter o fluxo de narcóticos para os Estados Unidos e fortalecer a capacidade da Guatemala de investigar casos que serão julgados em tribunais americanos.

O procurador-geral da Guatemala, Gabriel García Luna, descreveu o acordo como "histórico" e ressaltou que o "combate à narcopolítica" será feito com "investigações técnicas e objetivas".

O acordo entre promotores foi assinado no mesmo dia em que a aliança regional Escudo das Américas, da qual a Guatemala faz parte, anunciou um pacto para combater 24 grupos criminosos na região.

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