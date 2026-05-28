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GUERRA NO IRÃ EUA e Irã alcançam acordo-quadro sujeito a aval de Trump, dizem fontes americanas Não houve confirmação imediata do próprio Trump, nem do Irã

Os negociadores americanos e iranianos alcançaram um acordo-quadro para prorrogar o cessar-fogo de 60 dias, mas este ainda requer a aprovação do presidente Donald Trump, informaram fontes americanas à AFP nesta quinta-feira (28).

As fontes confirmaram a informação publicada pelo site noticioso Axios, segundo a qual ambas as partes tinham alcançado um acordo sobre um memorando de entendimento para estender a trégua e iniciar negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Não houve confirmação imediata do próprio Trump, nem do Irã.

O acordo de 60 dias estipulará que o trânsito marítimo pelo Estreito de Ormuz será irrestrito, sem pedágios nem hostilidades, e que o Irã deverá retirar todas as minas em um prazo de 30 dias, informou o Axios.

Em troca, os Estados Unidos suspenderão seu bloqueio naval aos portos do Irã, embora apenas proporcionalmente ao volume de tráfego comercial que for restabelecido, acrescentou a mesma fonte.

O memorando também incluirá o compromisso do Irã de não tentar desenvolver armas nucleares, informou o Axios.

Entre as primeiras questões que deverão ser abordadas está a forma de dispor das reservas de urânio enriquecido do Irã.

Trump insistiu reiteradamente que o Irã não poderá possuir armas nucleares no âmbito de nenhum acordo destinado a pôr fim à guerra que Estados Unidos e Israel iniciaram em 28 de fevereiro.

Desde 7 de abril, um frágil cessar-fogo permanece em vigor.

O presidente americano declarou, na quarta-feira, que ainda não se sentia "satisfeito" com as propostas do Irã e advertiu que poderia "terminar o trabalho" pela via militar.

Tanto Washington quanto Teerã se acusaram mutuamente de violar a trégua nas primeiras horas desta quinta-feira, após o registro de ataques de ambas as partes.

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