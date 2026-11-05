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Conflito

EUA e Irã avaliam propostas para o programa nuclear iraniano, afirma imprensa internacional

As fontes também destacaram que a disposição do Irã em retomar as negociações nucleares indica que os esforços diplomáticos tiveram "algum sucesso"

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Fumaça sobe de um local que foi alvo de ataques durante batalhas entre combatentes do governo iemenita apoiados pela Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, na frente de Jabal Han, a oeste da cidade de Taiz, em 21 de outubro de 2026Fumaça sobe de um local que foi alvo de ataques durante batalhas entre combatentes do governo iemenita apoiados pela Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, na frente de Jabal Han, a oeste da cidade de Taiz, em 21 de outubro de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

Os Estados Unidos e o Irã estão avaliando propostas sobre o programa nuclear persa após mediação do Catar, em um avanço diplomático para o fim do conflito, de acordo com relatos divulgados pela Reuters e o The New York Times nesta quinta-feira (5).

De acordo com o NYT, os iranianos estão analisando um conjunto de "propostas concretas" apresentadas pelos mediadores que podem moldar o futuro de seu programa nuclear, citando autoridades dos EUA e do Irã. As fontes também destacaram que a disposição do Irã em retomar as negociações nucleares indica que os esforços diplomáticos tiveram "algum sucesso".

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Três rodadas de negociações com o Irã foram realizadas pelo Catar na última semana, ainda segundo o jornal.

Já a Reuters, citando um funcionário do alto escalão iraniano, destacou que os Estados Unidos estão avaliando uma proposta nuclear enviada pelo país persa por meio dos mediadores do Catar - mas que o documento só será discutido após os americanos "atenderem as sete exigências", que não foram detalhadas.

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