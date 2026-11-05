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Conflito EUA e Irã avaliam propostas para o programa nuclear iraniano, afirma imprensa internacional As fontes também destacaram que a disposição do Irã em retomar as negociações nucleares indica que os esforços diplomáticos tiveram "algum sucesso"

Os Estados Unidos e o Irã estão avaliando propostas sobre o programa nuclear persa após mediação do Catar, em um avanço diplomático para o fim do conflito, de acordo com relatos divulgados pela Reuters e o The New York Times nesta quinta-feira (5).

De acordo com o NYT, os iranianos estão analisando um conjunto de "propostas concretas" apresentadas pelos mediadores que podem moldar o futuro de seu programa nuclear, citando autoridades dos EUA e do Irã. As fontes também destacaram que a disposição do Irã em retomar as negociações nucleares indica que os esforços diplomáticos tiveram "algum sucesso".

Três rodadas de negociações com o Irã foram realizadas pelo Catar na última semana, ainda segundo o jornal.

Já a Reuters, citando um funcionário do alto escalão iraniano, destacou que os Estados Unidos estão avaliando uma proposta nuclear enviada pelo país persa por meio dos mediadores do Catar - mas que o documento só será discutido após os americanos "atenderem as sete exigências", que não foram detalhadas.

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