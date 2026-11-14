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COP31 EUA e Irã devem permitir a passagem imediata de fertilizantes por Ormuz, afirma dirigente da ONU Um terço do fornecimento mundial de fertilizantes transita habitualmente pela via marítima

À espera de um acordo que acabe com a guerra, Estados Unidos e Irã devem permitir de maneira "imediata" o trânsito normal de fertilizantes pelo Estreito de Ormuz, cujo bloqueio provocou a disparada dos preços dos alimentos em vários países em desenvolvimento, afirmou neste sábado (14) um funcionário de alto escalonamento da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Eu sempre digo aos dois países, Irã e Estados Unidos, que devem continuar suas negociações sobre o acordo abrangente, mas que este acordo não deve impedir uma solução imediata, excepcional, limitada e com prazo definido para os fertilizantes”, afirmou em uma entrevista à AFP em Antália, onde acontece a COP31 do clima, Jorge Moreira da Silva, coordenador do grupo de trabalho da ONU sobre o Estreito de Ormuz.

Por esta via marítima, transita habitualmente um terço do fornecimento mundial de fertilizantes, essenciais para a agricultura e a produção de alimentos.

O Irã bloqueou na prática a rota após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, e Washington impôs um bloqueio naval aos portos iranianos.

O impacto foi global. Os preços da maioria dos fertilizantes subiram 30%, lembrou Moreira da Silva, o que foi sentido na América Latina, uma região importadora.

Em alguns países muito dependentes da Ásia e da África, o impacto foi dramático, com aumentos expressivos nos preços dos alimentos, que chegaram a dobrar em países como o Sudão, segundo o funcionário da ONU.

“Considero que não está sendo suficientemente reconhecido o impacto desproporcional sobre os países mais vulneráveis” desta “crise rigorosa”, disse Moreira da Silva.

Pessoas afetadas

"Se não encontrarmos uma solução rapidamente, se continuarmos perdendo as temporadas de plantio em diferentes partes do mundo, 45 milhões de pessoas podem enfrentar insegurança alimentar grave e aguda. Poderemos ter 30 milhões de pessoas empurradas para a pobreza", declarou o português, que também coordena o UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos), muito ativo nas missões humanitárias em países em conflito.

“Basicamente, precisamos de cinco navios por dia com fertilizantes. As Nações Unidas estão preparadas”, explicou o ex-ministro do Meio Ambiente de Portugal.

“Desenvolvemos um mecanismo que poderia ser implementado em sete a dez dias, mas ainda não temos vontade política suficiente, embora tenhamos um número cada vez maior de países que apoiam o mecanismo, particularmente aqueles do Sul Global”.

Irã e o vizinho Omã celebraram reuniões nos últimos meses sobre a possível cobrança de "serviços marítimos" pelo trânsito através do estreito, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e do gás liquefeito consumidos no planeta.

A cobrança seria uma novidade e é um cenário que tem sido reiteradamente criticado pelo governo dos Estados Unidos, que defende a liberdade de navegação.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e a Organização Marítima Internacional (OMI) também defenderam em vários benefícios a liberdade de navegação em Ormuz desde o início da crise.

Jorge Moreira da Silva enfatizou que o objetivo do seu grupo de trabalho "não é um mecanismo para substituir a liberdade de navegação, é um mecanismo que deveria ser aplicado rapidamente", enquanto Teerã e Washington continuam negociando.

Em uma COP marcada, entre outros pontos, pelo esforço financeiro dos países mais ricos em favor das nações em desenvolvimento, o dirigente da ONU pediu que "o cumprimento dos compromissos de financiamento climático", de preferência com mecanismos que gerem o mínimo possível de dívida.

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