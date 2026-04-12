GUERRA
EUA e Irã estiveram "muito perto" de acordo no Paquistão, diz chanceler iraniano
Declaração foi do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi
Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que Irã se comprometeu de boa-fé - Foto: Ozan Kose/AFP
O Irã estava "muito perto" de concluir um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio em suas negociações com Washington no Paquistão, disse nesta segunda-feira (13, data local) o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que rejeitou a responsabilidade pelo fracasso do diálogo.
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"O Irã se comprometeu com os Estados Unidos de boa-fé para pôr fim à guerra", afirmou em uma publicação na rede X. Mas quando o acordo estava "muito perto" em Islamabad, "nos deparamos com maximalismo, mudanças constantes de condições e um bloqueio", acrescentou.