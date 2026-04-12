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GUERRA EUA e Irã estiveram "muito perto" de acordo no Paquistão, diz chanceler iraniano Declaração foi do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi

O Irã estava "muito perto" de concluir um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio em suas negociações com Washington no Paquistão, disse nesta segunda-feira (13, data local) o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que rejeitou a responsabilidade pelo fracasso do diálogo.

"O Irã se comprometeu com os Estados Unidos de boa-fé para pôr fim à guerra", afirmou em uma publicação na rede X. Mas quando o acordo estava "muito perto" em Islamabad, "nos deparamos com maximalismo, mudanças constantes de condições e um bloqueio", acrescentou.

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