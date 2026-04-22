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Guerra no Oriente Médio EUA e Irã poderão realizar novas discussões nos próximos três dias, diz Trump O Paquistão atuou como mediador durante a primeira rodada de conversas

Uma segunda rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã poderá ocorrer nos próximos três dias, informou o New York Post nesta quarta-feira (22), citando fontes paquistanesas anônimas e o presidente americano, Donald Trump.

"É possível!", teria respondido Trump ao Post por mensagem de texto ao ser questionado sobre fontes no Paquistão que afirmavam que uma segunda rodada era esperada "em Islamabad nas próximas 36 a 72 horas".

O Paquistão atuou como mediador durante a primeira rodada de conversas. O chefe do Estado-maior de seu exército, general Asim Munir, viajou ao Irã como parte desses esforços.





Na terça-feira, Trump prorrogou uma trégua de duas semanas no conflito, exatamente quando ela estava prestes a expirar.

Um portal de notícias digital do Paquistão, o News Post, informou o prazo de três dias para novas conversas, sem citar fontes ou oferecer detalhes adicionais.

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