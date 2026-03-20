Guerra no Oriente Médio
EUA e Israel atacam 16 navios de carga iranianos nos portos do Golfo
Navios ficaram completamente carbonizados no incêndio
Estados Unidos e Israel atacaram 16 navios de carga iranianos nos portos do Golfo nesta sexta-feira (21), informou a imprensa de Teerã.
“Após o ataque aéreo americano-sionista, pelo menos 16 navios de carga (...) ficaram completamente carbonizados no incêndio”, declarou um funcionário do governo da província de Hormozgan (sul), citado pela agência de notícias Tasnim.