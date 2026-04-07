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Guerra EUA e Israel atacam de novo instalação petroquímica do Irã Não há vítimas, informaram meios de comunicação iranianos

Os Estados Unidos e Israel atacaram, nesta terça-feira (7), uma instalação petroquímica no sudoeste do Irã, sem causar vítimas, informaram meios de comunicação iranianos.

"Às 23h40 [17h40 em Brasília] desta terça-feira, a usina petroquímica Amir Kabir de Mahshahr foi atacada pelos inimigos americanos e sionistas. Não há registro de vítimas", declarou Valiollah Hayati, vice-governador da província de Cuzistão, citado pela agência de notícias estatal Mehrs.

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