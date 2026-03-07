Sáb, 07 de Março

EUA e Israel atacaram depósito de petróleo em Teerã, diz imprensa iraniana

Outra agência iraniana, a Ilna, informou que as instalações da refinaria "não foram danificadas nos ataques"

Irã diz que atacou bases americanas no Kuwait e promete mais bombardeios - Foto: Olympia de Maismont/AFP

Estados Unidos e Israel bombardearam neste sábado (7) um depósito de petróleo em Teerã, informou a imprensa iraniana, sobre o que seria o primeiro ataque contra a infraestrutura petrolífera da república islâmica.

"Um depósito de petróleo no sul de Teerã foi atacado pelos Estados Unidos e pelo regime sionista", reportou a agência de notícias oficial Irna. O depósito ficava em uma área próxima a uma importante refinaria de petróleo.

Outra agência iraniana, a Ilna, informou que as instalações da refinaria "não foram danificadas nos ataques".

