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Guerra EUA, Israel e Irã

EUA e Israel atingiram mais de 15.000 alvos no Irã, afirma Pentágono

Desde o início da guerra, Força Aérea americana e israelita atingiu em média mais de 1000 alvos inimigos por dia

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PentágonoPentágono - Foto: Daniel Slim / AFP

Estados Unidos e Israel atingiram mais de 15.000 alvos desde o início da guerra com o Irã, no fim do mês passado, afirmou nesta sexta-feira o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

“Entre a nossa Força Aérea e os israelenses, mais de 15.000 alvos inimigos foram atacados. Isso é bem mais de 1.000 por dia”, disse Hegseth em entrevista coletiva.

 

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