intercâmbio EUA e Itália avaliam troca de refugiados, incluindo sul-americanos Segundo a CBS, os refugiados foram selecionados nos escritórios de imigração que Washington criou no ano passado em quatro países latino-americanos

Os Estados Unidos e a Itália estudaram um plano de intercâmbio para um pequeno número de refugiados, incluindo sul-americanos, disse nesta sexta-feira (31) uma fonte do governo italiano.

“Está sendo treinado um plano recíproco segundo o qual os Estados Unidos acolheram refugiados da Líbia que queiram ir para a Europa e alguns países europeus do Mediterrâneo acolheram algumas remessas de refugiados sul-americanos”, disse a fonte do gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni .

Esta fonte deu as declarações em evidência a uma reportagem da rede americana CBS News, segundo a qual o governo do presidente democrata Joe Biden estava avaliando um plano semelhante com a Grécia, algo que foi posteriormente negado por Atenas.



Segundo a CBS, os refugiados foram selecionados nos escritórios de imigração que Washington criou no ano passado em quatro países latino-americanos, e 500 deles puderam ser enviados para Itália e Grécia, um número descrito como “enganoso” pela fonte italiana.

Roma aceitaria apenas “cerca de vinte refugiados venezuelanos de origem italiana” que poderiam trabalhar na Itália, explicou.

Mais de 2,4 milhões de migrantes cruzaram a fronteira dos Estados Unidos só em 2023, fugindo da pobreza, da violência e das catástrofes agravadas pelas alterações climáticas.

A Itália, por sua vez, é um dos principais destinos dos migrantes que atravessam o Mediterrâneo para chegar à Europa.

