DIPLOMACIA EUA e Japão anunciam primeiros investimentos de acordo comercial Projetos incluem uma usina de gás natural em Ohio, uma instalação de exportação de petróleo bruto no Golfo do México e uma fábrica de diamantes industriais sintéticos

O governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira (17) a primeira fase de investimentos do Japão como parte do acordo de 550 bilhões de dólares (2,78 trilhões de reais) prometidos por Tóquio, com base em um acordo comercial assinado com o presidente Donald Trump.

Os primeiros compromissos do Japão alcançam US$ 36 bilhões (R$ 188 bilhões) para três projetos de infraestrutura. Em troca, Washington deve anunciar tarifas menores aos produtos importados.

"O Japão está agora oficialmente, e financeiramente, avançando com o PRIMEIRO conjunto de investimentos sob seu compromisso de US$ 550 BILHÕES de investir nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"A escala desses projetos é tão grande que eles não poderiam ser realizados sem uma palavra muito especial: TARIFAS", acrescentou Trump.

O anúncio aconteceu antes da viagem da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, à Casa Branca no próximo mês.

Takaichi afirmou nesta quarta-feira, em sua conta no X, que os projetos "fortalecerão a aliança Japão–Estados Unidos".

"Acreditamos que as iniciativas realmente encarnam o propósito da Iniciativa de Investimento Estratégico, a saber, a promoção do benefício mútuo entre Japão e Estados Unidos, o fortalecimento da segurança econômica e o estímulo do crescimento econômico", afirmou.

Ela detalhou que o próximo passo será "refinar os detalhes de cada projeto" para garantir a implementação "rápida e fluida".

Os projetos incluem uma usina de gás natural em Ohio, uma instalação de exportação de petróleo bruto no Golfo do México e uma fábrica de diamantes industriais sintéticos, informou o Departamento do Comércio dos Estados Unidos nas redes sociais.

A usina de Ohio deverá gerar 9,2 gigawatts de energia.

A fábrica de diamantes sintéticos — que Trump disse que seria na Geórgia — transferirá para os Estados Unidos "a produção para atender 100% da demanda americana por grãos de diamante sintético", acrescentou o gabinete.

Enquanto isso, a fábrica no Golfo do México deverá gerar de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões (R$ 104 a R$156 bilhões), anualmente, em exportações de petróleo bruto americano, informou o Departamento de Comércio.

"O Japão aporta o capital (para os três projetos). A infraestrutura está sendo construída nos Estados Unidos", disse o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick.

Ele acrescentou que os projetos estão "estruturados para que o Japão obtenha seu retorno, e os Estados Unidos ganhem ativos estratégicos, ampliem sua capacidade industrial e fortaleçam seu domínio energético".

Em julho, Tóquio concordou em investir US$ 550 bilhões até 2029 "para reconstruir e expandir setores-chave da indústria americana", segundo a Casa Branca.

