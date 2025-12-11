A- A+

EXERCÍCIO MILITAR EUA e Japão realizam exercícios conjuntos de voo enquanto China intensifica atividade militar O exercício ocorreu um dia após bombardeiros chineses e russos voarem juntos ao redor do oeste do Japão

Bombardeiros estratégicos dos EUA juntaram-se a uma frota de caças japoneses em um exercício militar conjunto destinado a demonstrar sua cooperação militar ao redor do espaço aéreo do Japão, disseram autoridades de defesa nesta quinta-feira, 11, à medida que as tensões com a China aumentam.



O exercício ocorreu um dia após bombardeiros chineses e russos voarem juntos ao redor do oeste do Japão, levando Tóquio a enviar caças, embora não tenha havido violação do espaço aéreo. Isso também ocorre após aeronaves militares chinesas travarem radar em jatos japoneses no sábado, outro incidente que fez as relações Tóquio-Pequim se deteriorarem ainda mais.





Dois bombardeiros estratégicos B-52 dos EUA e três caças furtivos F-35 japoneses realizaram seus exercícios de voo conjunto perto do espaço aéreo ocidental do Japão, acima das águas entre o país e a Coreia do Sul, afirmaram as autoridades. Fonte: The Associated Press*



*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

