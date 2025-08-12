A- A+

diplomacia EUA e Jordânia oferecem apoio à Síria para manter cessar-fogo em Sweida As autoridades sírias afirmaram que o ministro de Relações Exteriores, se reuniu com seu homólogo jordaniano e o enviado americano para a Síria

Os ministros de Relações Exteriores da Síria e Jordânia e um enviado americano acordaram, nesta terça-feira (12), em formar um grupo de trabalho para ajudar Damasco a manter o cessar-fogo na província de Sweida, sacudida por recentes confrontos intercomunitários.

Em uma declaração conjunta emitida após uma reunião em Amã, a Jordânia e os Estados Unidos afirmaram ter concordado em "responder a solicitação do governo sírio de estabelecer um grupo de trabalho trilareral (sírio-jordaniano-americano) para apoiar os esforços do governo sírio por consolidar o cessar-fogo" em Sweida e "resolver a crise" na região.

Eles também decidiram realizar outra reunião nos próximas semanas.

As autoridades sírias afirmaram que o ministro de Relações Exteriores, Asaad al Shaibani, se reuniu com seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi, e o enviado americano para a Síria, Tom Barrack, para discutir "formas de reforçar a cooperação e a coordenação entre as três partes" a fim de contribuir para a estabilidade, soberania da Síria e a segurança regional.

A reunião de terça-feira foi uma continuação das negociações mantidas entres os funcionários de alto escalão em Amã em 19 de julho sobre os confrontos mortais na província síria de Sweida, de maioria drusa, onde 1.400 pessoas morreram ao longo de uma semana de violência encerrada por um cessar-fogo.

As comunidades minoritárias da Síria expressaram sua preocupação pela segurança desde dezembro, quando uma coalização liderada por islamistas derrubou o presidente Bashar al Assad.

Embora as novas autoridades sírias tenham reiterado sua intenção de proteger todos o grupos étnicos e religiosos do país em diversas ocasiões, o assassinato de mais de 1.700 civis, em sua maioria alauitas, em março e a violência em Sweida suscitaram dúvidas.

Veja também