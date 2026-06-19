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Guerra EUA e Líbano defendem o cessar-fogo Hezbollah-Israel para avanço das negociações bilaterais A próxima rodada de negociações entre Israel e Líbano, com mediação dos EUA, está agendada para 23 a 25 de junho em Washington

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, enfatizou ao presidente do Líbano, Joseph Aoun, que as negociações bilaterais com Israel representam o único caminho viável para o fim dos ciclos recorrentes de violência na região, informou nesta sexta-feira o porta-voz do departamento, Tommy Pigott.

Em conversa telefônica nesta sexta-feira, Rubio reiterou a necessidade de desarmar o Hezbollah e restabelecer o controle sobre todo o território libanês. Ambos também discutiram a necessidade de coordenar com aliados regionais para avançar nesses objetivos, com os EUA defendendo um Estado libanês plenamente soberano e em paz com seus vizinhos.

A próxima rodada de negociações entre Israel e Líbano, com mediação dos EUA, está agendada para 23 a 25 de junho em Washington.

Do lado de Beirute, o governo frisou que o fim das agressões israelenses - por meio da realização de um cessar-fogo abrangente - é a base essencial para o avanço das negociações.

Para Aoun, o objetivo é "restaurar a segurança, a estabilidade, a soberania e a integridade territorial do Líbano", segundo nota divulgado pela presidência na rede X.

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