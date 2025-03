EUA e ONU elogiam "histórico acordo de paz" entre Armênia e Azerbaijão

A- A+

Os Estados Unidos e as Nações Unidas saudaram, nesta sexta-feira (14), o anúncio do fim das negociações entre Armênia e Azerbaijão para um acordo de paz, após décadas de conflito e de terem se enfrentado em duas guerras.

"É hora de se comprometer com a paz, assinar e ratificar o tratado e inaugurar uma nova era de prosperidade para os povos do sul do Cáucaso", disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em um comunicado.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se mostrou "entusiasmado com os avanços das partes para uma normalização das relações" e expressou seu "firme apoio a seus esforços para resolver os problemas pendentes e alcançar uma paz duradoura na região", disse seu porta-voz Stéphane Dujarric em um comunicado.

Os dois países travaram duas guerras: uma após a queda da URSS, vencida pela Armênia, e outra em 2020, na qual o Azerbaijão prevaleceu.





