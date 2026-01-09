Sex, 09 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INTERNACIONAL

EUA e Otan conversam sobre segurança no Ártico

Trump afirma que controlar essa ilha, rica em recursos minerais, é crucial para a segurança nacional dos Estados Unidos

Reportar Erro
O navio da marinha dinamarquesa P572 Lauge Koch patrulha as águas ao largo da capital Nuuk, na GroenlândiaO navio da marinha dinamarquesa P572 Lauge Koch patrulha as águas ao largo da capital Nuuk, na Groenlândia - Foto: Odd Andersen/AFP

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, conversou nesta sexta-feira (9) com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, sobre como reforçar a segurança no Ártico, depois das ameaças de Washington de tomar o controle da Groenlândia.

O presidente americano, Donald Trump, causou estupor entre os seus aliados recentemente ao se negar a descartar o uso da força militar para se apoderar do território autônomo da Dinamarca, um país-membro da Otan.

Trump afirma que controlar essa ilha, rica em recursos minerais, é crucial para a segurança nacional dos Estados Unidos, alegando a suposta ameaça que representariam China e Rússia no Ártico.

Leia também

• Otan está 'longe' de crise pela Groenlândia, afirma chefe militar da aliança

• Trump diz ser "psicologicamente importante" que EUA assumam controle da Groenlândia

• Europa deveria levar Trump "a sério" em relação à Groenlândia, adverte Vance

Rutte falou com Rubio sobre "a importância do Ártico para nossa segurança comum e sobre a maneira na qual a Otan trabalha para reforçar suas capacidades no Grande Norte", indicou uma porta-voz da aliança militar do Atlântico Norte.

A Otan, no entanto, vem tentando fazer com que Washington perca interesse na Groenlândia, destacando as medidas que está tomando para fortalecer a segurança na região.

A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen advertiu que qualquer ataque armado dos Estados Unidos para se apoderar da Groenlândia acabaria com a aliança militar ocidental, fundada há 76 anos.

Contudo, o general americano Alexus Grynkewich, chefe militar da aliança, considerou nesta sexta-feira que a Otan está longe de estar em "crise".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter