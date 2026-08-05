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América Latina

EUA e outros países pedem reunião extraordinária de chanceleres da OEA sobre Nicarágua

Reforma proposta por Daniel Ortega pode limitar participação da oposição nas eleições

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Washington busca apoio regional contra reforma eleitoral do governo de Daniel Ortega.Washington busca apoio regional contra reforma eleitoral do governo de Daniel Ortega. - Foto: Cesar Perez / El 19 Digital / AFP

Os Estados Unidos e países aliados propuseram nesta quarta-feira (5), na Organização dos Estados Americanos (OEA), a realização de uma reunião extraordinária de chanceleres para analisar possíveis medidas contra a Nicarágua, cujo governo pretende excluir a oposição das eleições.

Essa reunião deverá ocorrer antes de setembro, quando o regime nicaraguense prevê aprovar essa reforma constitucional, proposta por Michael Kozak, responsável pelo escritório para a América Latina no Departamento de Estado.

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Washington apresentou o pedido no início de uma reunião extraordinária do Conselho Permanente da OEA, que reúne todos os embaixadores da organização regional.

A proposta, que deve ser submetida à votação ainda nesta quarta-feira, recebeu inicialmente o apoio formal da Argentina, do Panamá, do Paraguai e do Uruguai.

A Nicarágua, isolada diplomaticamente na região, aposentou-se da OEA em novembro de 2023.

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