EUA e outros países pedem reunião extraordinária de chanceleres da OEA sobre Nicarágua
Reforma proposta por Daniel Ortega pode limitar participação da oposição nas eleições
Os Estados Unidos e países aliados propuseram nesta quarta-feira (5), na Organização dos Estados Americanos (OEA), a realização de uma reunião extraordinária de chanceleres para analisar possíveis medidas contra a Nicarágua, cujo governo pretende excluir a oposição das eleições.
Essa reunião deverá ocorrer antes de setembro, quando o regime nicaraguense prevê aprovar essa reforma constitucional, proposta por Michael Kozak, responsável pelo escritório para a América Latina no Departamento de Estado.
Leia também
• Governo Trump revoga visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos
• Ortega busca ampliar mandato para 7 anos e excluir oposição das eleições na Nicarágua
• Nicarágua adia aprovação de reforma para excluir opositores de eleições
Washington apresentou o pedido no início de uma reunião extraordinária do Conselho Permanente da OEA, que reúne todos os embaixadores da organização regional.
A proposta, que deve ser submetida à votação ainda nesta quarta-feira, recebeu inicialmente o apoio formal da Argentina, do Panamá, do Paraguai e do Uruguai.
A Nicarágua, isolada diplomaticamente na região, aposentou-se da OEA em novembro de 2023.