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Internacional EUA e países aliados denunciam "esforços para derrubar" governo boliviano Os Estados Unidos declararam sua intenção de recuperar o direito de intervir na América Latina e no Caribe caso considerem que seus interesses nacionais estejam sendo afetados

Os Estados Unidos e seus parceiros da Escudo das Américas denunciaram nesta sexta-feira (5) os "esforços para derrubar" o governo boliviano, financiados, segundo eles, com "dinheiro sujo do narcotráfico".

A Bolívia vive há mais de um mês protestos de camponeses, operários, mineiros, transportadores, professores, entre outros setores, que reclamam da escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis em meio à pior crise econômica do país em quatro décadas.

"Apoiamos o governo democrático de Rodrigo Paz em sua luta contra as tentativas de fazer a Bolívia retroceder", afirmou o comunicado conjunto, assinado por 13 países que criaram em março uma aliança de segurança na região.

"Aqueles que estão financiando esses protestos com dinheiro sujo proveniente do narcotráfico e do crime transnacional devem ser responsabilizados", acrescentou o texto.

"A lei da multidão não pode substituir a decisão que a maioria dos bolivianos tomou nas urnas de virar a página", advertem os signatários.

"Aqueles que tenham reivindicações legítimas devem aproveitar a disposição do governo para o diálogo", acrescenta o comunicado.

Criado em março por iniciativa do presidente Donald Trump durante uma cúpula de presidentes na Flórida, o Escudo das Américas nasceu como uma aliança de governos conservadores dispostos a seguir a política de linha dura de Washington contra o crime organizado e o narcotráfico.

Os Estados Unidos declararam sua intenção de recuperar o direito de intervir na América Latina e no Caribe caso considerem que seus interesses nacionais estejam sendo afetados, o que inclui qualquer tentativa de desestabilização em outro país aliado.

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, advertiu na quinta-feira que Washington estava "monitorando" de perto a crise na Bolívia, enquanto o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, anunciou que aumentaria o "apoio logístico" ao governo de Paz.

Este é o segundo comunicado conjunto assinado pelos membros da aliança em duas semanas. Além dos Estados Unidos e da Bolívia, o texto foi subscrito por Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai e Trinidad e Tobago.

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