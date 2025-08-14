Qui, 14 de Agosto

diplomacia

EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

O país sul-americano se esforça para se posicionar como um aliado dos Estados Unidos na América Latina

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante entrevista coletiva na Irlanda Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante entrevista coletiva na Irlanda  - Foto: Saul Loeb / POOL / AFP

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e seu homólogo paraguaio Rubén Ramírez Lezcano assinaram nesta quinta-feira(14), em Washington, um acordo sobre pedidos de asilo "para compartilhar o encargo" da imigração irregular, relatou a AFP.

Paraguai e Estados Unidos reforçaram sua relação desde o retorno do presidente republicano Donald Trump ao poder, em janeiro.

O país sul-americano, para onde Rubio viajou em fevereiro, se esforça para se posicionar como um aliado dos Estados Unidos na América Latina.

O presidente paraguaio, Santiago Peña, "é um grande aliado e parceiro forte dos Estados Unidos", declarou Rubio durante a assinatura do acordo que, segundo ele, contribuirá para prevenir "a imigração ilegal" que "representa uma ameaça à segurança nacional", uma das prioridades de Washington.

O acordo facilita aos solicitantes de asilo que estão atualmente nos Estados Unidos a apresentação de seus pedidos no Paraguai, informou Rubio em comunicado.

Isso permite "que nossas nações compartilhem o encargo de administrar a imigração ilegal enquanto se põe fim ao abuso do sistema de asilo de nossa nação", acrescentou na nota.

"Vamos cooperar em muitos outros temas", disse Rubio em espanhol durante o ato.

"Você é um amigo muito próximo do nosso governo e do nosso país", disse o chanceler paraguaio, manifestando sua vontade de colaborar em setores como comércio, investimento e segurança.

