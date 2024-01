EUA e Reino Unido lançam novo ataque contra radares dos houthis

A- A+

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram novos ataques contra o grupo Houthis, do Iêmen, segundo informaram duas autoridades de defesa americana à CBS News e à CNN.

Na última quarta-feira, os EUA já tinham lançado uma nova ronda de ataques contra o grupo apoiado pelo Teerã, marcando o quarto em menos de uma semana.

O ataque desta segunda-feira (22) seria o oitavo e ocorre em meio a um contexto de tensão elevada na região do Oriente Médio, alimentada não apenas pelos ataques da milícia xiita no Mar Vermelho, mas também por uma possível escalada no conflito entre Israel e o Hamas e pelo comportamento agressivo do Irã nos últimos dias.

A agência de notícias do grupo iemenita, Saba, também teria confirmado o ataque. Em um breve alerta em árabe, os rebeldes escreveram que "as forças britânicas e americanas estão lançando ataques na capital Sanaa e em várias províncias do país".

No fim de 2014, com o apoio de Teerã, a milícia xiita invadiu a capital e derrubou o governo internacionalmente reconhecido e apoiado pela Arábia Saudita. Desde então, os rebeldes controlam não apenas Sanaa, como também boa parte do norte do país.

