DIPLOMACIA EUA e Rússia concordam em restabelecer diálogo de alto nível em questões militares Acordo foi feito horas depois de expirar o prazo do último tratado que estabelecia limites aos arsenais nucleares de ambos os países

Estados Unidos e Rússia concordaram em restabelecer o diálogo militar de alto nível, informou o Pentágono nesta quinta-feira (5), horas depois de expirar o prazo do último tratado que estabelecia limites aos arsenais nucleares de ambos os países.

A Rússia declarou que, após o fim do acordo Novo START nesta quinta-feira, não está mais limitada quanto ao número de ogivas nucleares que pode implantar.

"Manter o diálogo entre as Forças Armadas é um fator importante para a estabilidade e a paz globais, que só podem ser alcançados pela força, e oferece um caminho para aumentar a transparência e a desescalada", afirmou o Comando Europeu das Forças Armadas dos Estados Unidos em um comunicado.

O acordo para restabelecer o diálogo militar ocorreu após "avanços produtivos e construtivos" nos diálogos de paz sobre a Ucrânia em Abu Dhabi, dos quais participaram o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente americano, Jared Kushner, indicou o Comando Europeu.

Ativistas contra o armamento nuclear alertaram que o fim do tratado Novo START poderia desencadear uma nova corrida armamentista entre as principais potências mundiais e encorajar a China a expandir seu arsenal.

A Otan pediu "responsabilidade e moderação".

