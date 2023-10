EUA e UE mostram frente unida ante conflitos em Israel e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes da União Europeia (UE) ofereceram, nesta sexta-feira (20), uma frente unida, para apoiarem o direito de Israel de se defender contra o Hamas e para manter a ajuda à Ucrânia Frente à Rússia.

“Esses conflitos mostram que as democracias devem permanecer unidas”, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se reuniu com Biden na Casa Branca, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.