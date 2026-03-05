EUA e Venezuela restabelecerão suas relações diplomáticas
Em janeiro o presidente da Venezuela foi sequestrado por forças estadunidenses
Washington restabelecerá as relações diplomáticas com a Venezuela, informou nesta quinta-feira (5) o Departamento de Estado, em um sinal de distensão após a derrubada do ex-presidente Nicolás Maduro em uma operação americana em janeiro.
"Os Estados Unidos e as autoridades interinas da Venezuela concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e consulares. Este passo facilitará nossos esforços conjuntos para promover a estabilidade, apoiar a recuperação econômica e avançar na reconciliação política na Venezuela", afirmou o Departamento de Estado em um comunicado.
"Nosso compromisso está orientado a ajudar o povo venezuelano a avançar por meio de um processo por etapas que crie as condições para uma transição pacífica rumo a um governo eleito democraticamente", acrescentou.