A- A+

Retaliação EUA eleva tom ante possível resposta da UE sobre Groenlândia após ameaça tarifária Segundo Trump, o mundo não estará seguro se os Estados Unidos não controlarem a Groenlândia

Os Estados Unidos advertiram a União Europeia (UE), nesta segunda-feira (19), que seria "insensato" impor tarifas de retaliação caso se concretizem as ameaças do presidente Donald Trump de aplicar encargos aos países europeus que rejeitam sua ambição de tomar a Groenlândia.

Trump afirmou, nesta segunda-feira (19), que o mundo não estará seguro a menos que os Estados Unidos controlem o território autônomo dinamarquês da Groenlândia, uma ideia rejeitada categoricamente por groenlandeses e europeus.

O líder republicano argumenta que "precisa" da maior ilha do mundo, rica em minerais e terras raras, para evitar que Rússia e China estabeleçam sua hegemonia no Ártico, e ameaça com tarifas oito países europeus que manifestaram sua firme oposição a esse plano expansionista e enviaram uma missão militar de exploração à ilha.

Entre eles estão Reino Unido, Alemanha, França — as maiores economias do continente — e países nórdicos como a Noruega. Essa disputa, que se intensificou na última semana, provocou quedas nas principais bolsas europeias, já que a União Europeia prometeu dar uma resposta às ameaças de Trump.

'Acredito na Otan'

Em Nuuk, capital da Groenlândia, Lea Olsen, estudante de 39 anos, disse não ter medo.

"A maior diferença entre nós, os groenlandeses, e os americanos é que podemos confiar em que nossos políticos farão tudo o que for possível não só por nosso país, mas também por seu povo. Confiamos em que nossos políticos vão administrá-lo muito bem", declarou.

"Não tenho medo porque acredito na Otan e acredito na Europa. Acredito que estamos unidos e que eles nos apoiam", disse Olsen.

Para refutar a afirmação do presidente americano de que "a Dinamarca não é capaz de proteger aquela terra da Rússia ou da China", o país escandinavo e a Groenlândia propuseram a criação de uma missão de vigilância da Otan na ilha ártica, declarou, nesta segunda, o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, após uma reunião com o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte.

Antes desse anúncio, Trump escreveu, em uma mensagem enviada ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, que "o mundo não estará seguro a menos que tenhamos um Controle Total e Completo sobre a Groenlândia".

"Dado que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado oito guerras ou mais, já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz", acrescentou, segundo a mensagem publicada em vários meios de comunicação.

Trump não evitou deixar transparecer sua indignação por não ter recebido no ano passado o prêmio, atribuído à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

O gabinete do primeiro-ministro norueguês confirmou a autenticidade da mensagem de Trump em um e-mail enviado à AFP, e Støre também lembrou que quem atribui o Nobel da Paz não é o governo norueugês, mas um comitê independente.

Mecanismo 'bazuca' da UE

Em Davos, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou a União Europeia que seria "muito insensato" impor medidas de retaliação diante das ameaças tarifárias americanas.

Os dirigentes do bloco se reunirão na quinta-feira em Bruxelas em uma cúpula extraordinária para analisar a ameaça americana sobre a Groenlândia e a questão tarifária, indicou uma porta-voz do Conselho Europeu.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ter insistido na "necessidade de respeitar inequivocamente" a soberania de Groenlândia e Dinamarca para uma delegação de congressistas americanos em Davos.

Em uma tentativa de impedir uma deterioração dos vínculos, o chefe de governo alemão Friedrich Merz tentará "se reunir com o presidente Trump na quarta-feira", durante o Fórum de Davos, para "evitar, na medida do possível, qualquer escalada" tarifária.

Nesse mesmo dia, a questão da Groenlândia será abordada pelos ministros das Finanças do G7, grupo de economias avançadas que inclui os Estados Unidos.

No fim de semana, Trump anunciou que, a partir de 1º de fevereiro, os países que enviaram militares à Groenlândia — Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia — estariam sujeitos a uma tarifa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos.

Também no fim de semana, o presidente francês Emmanuel Macron assinalou que tem a intenção de solicitar a ativação do Instrumento Anticoerção da União Europeia.

Esse mecanismo, estabelecido em 2023, nunca foi ativado e é conhecido como uma opção de tipo "bazuca" ou "nuclear".

A ferramenta permite à União Europeia adotar medidas como restrições à importação e exportação de bens e serviços em seu mercado único de 450 milhões de habitantes.

Também lhe faculta limitar o acesso das empresas americanas aos contratos públicos na Europa.

O instrumento foi criado depois que a Lituânia acusou a China de proibir suas exportações porque Vilnius permitiu a abertura de uma representação diplomática taiwanesa em seu território em 2021.

Veja também