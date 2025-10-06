Ter, 07 de Outubro

Estados Unidos

EUA: em nova votação, Senado rejeita proposta orçamentária; paralisação do governo é mantida

Nem a medida proposta pelo Partido Republicano nem a proposta do Partido Democrata chegaram perto de obter os 60 votos

Os democratas estão exigindo que o Congresso estenda os benefícios de saúde, enquanto os republicanos tentam esgotá-losOs democratas estão exigindo que o Congresso estenda os benefícios de saúde, enquanto os republicanos tentam esgotá-los - Foto: Johannes Eisele/AFP

O Senado dos EUA rejeitou, em nova votação, a proposta orçamentária que encerraria a paralisação do governo EUA, em votação encerrada na noite desta segunda-feira, 6.

O fracasso acontece após o presidente norte-americano, Donald Trump, dizer que "as negociações com os democratas sobre os planos de saúde estão em andamento".

Nem a medida proposta pelo Partido Republicano nem a proposta do Partido Democrata chegaram perto de obter os 60 votos necessários para avançar.

Os democratas estão exigindo que o Congresso estenda os benefícios de saúde, enquanto os republicanos tentam esgotá-los com a votação diária do projeto de lei aprovado pela Câmara que reabriria o governo temporariamente, principalmente nos níveis de gastos atuais.

