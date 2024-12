EUA em risco de paralisia orçamentária após veto de Trump e Musk

A- A+

O Congresso dos Estados Unidos terá que começar as negociações do zero nesta quinta-feira (19) para evitar um fechamento do estado até a noite de sexta-feira, depois que o presidente eleito Donald Trump e seu conselheiro Elon Musk rejeitaram um acordo orçamentário bipartidário.

“Mate o projeto de lei”, escreveu Musk na quarta-feira em uma série de posts em sua rede social X para rejeitar o acordo orçamentário negociado entre legisladores republicanos e democratas, que permitiu o financiamento do estado federal até meados de março e evitar um shutdown.

A posição do homem mais rico do mundo foi apoiada por Trump, que a escolheu para reduzir os gastos públicos durante seu mandato, que começa em 20 de janeiro.

Trump descreveu o projeto de lei como “ridículo e extraordinariamente oneroso” e disse que o texto estava prestes a “morrer rapidamente”.

Na terça-feira, o presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, revelou o acordo orçamentário de 1.500 páginas negociado com os democratas, que inclui mais de US$ 100 bilhões (R$ 618,3 bilhões) em ajuda para desastres naturais solicitada pelo presidente Joe Biden e US$ 10 bilhões (R$ 61,8 bilhões) para os agricultores dos EUA, bem como um aumento salarial para os legisladores.

O Congresso deve autorizar um novo acordo até as 23h59 de sexta-feira para evitar uma paralisação dos serviços públicos federais, o que resultaria na demissão de centenas de milhares de funcionários públicos, no congelamento de vários benefícios sociais e no fechamento de algumas creches, uma situação que seria muito impopular a poucos dias do Natal.

A Casa Branca denunciou o risco de “instabilidade” e o “prejuízo para os americanos que trabalham duro”.

Alguns congressistas criticaram a influência de Musk. “Donald Trump e os legisladores republicanos cederam ao verdadeiro presidente eleito, Elon Musk”, disse a democrata Nydia Velazquez.

Para alguns apoiadores de Trump, um novo projeto de lei, com muito menos gastos, deve ser apresentado ao Congresso o mais rápido possível.

Estima-se que uma nova proposta cortaria US$ 100 milhões em ajuda a regiões atingidas por desastres naturais e até US$ 10 bilhões para agricultores.

“Precisamos adotar uma lei de gastos limpa que não dê (...) aos democratas tudo o que eles querem”, disse Trump.

