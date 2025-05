EUA emitem alerta sobre Brasil e pedem que americanos evitem áreas com risco de sequestro

A- A+

O Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou seu aviso de viagem ao Brasil para incluir um alerta específico sobre sequestros, recomendando "maior cautela no Brasil devido ao crime e sequestro". O comunicado, divulgado pela Embaixada dos EUA no Brasil nesta sexta-feira, ressalta que "algumas áreas apresentam risco elevado".

Os EUA pedem que seus cidadãos evitem totalmente áreas próximas às fronteiras terrestres com oito países, áreas de comunidades e cidades-satélites de Brasília durante a noite. "Não viaje para essas áreas por nenhum motivo", afirma o texto.

Em relação às fronteiras com Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela, o governo dos EUA recomenda que não se transite em um raio de 160 quilômetros. A única exceção são visitas ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Parque Nacional do Pantanal. Elas foram classificadas com nível 4 de perigo - o maior possível.

Sobre comunidades, também 'nível 4', os EUA recomendam que "não se viaje para favelas, mesmo em passeios guiados". Segundo o comunicado, "nem as empresas de turismo nem a polícia podem garantir sua segurança" nesses locais. A embaixada ainda adverte que "a situação pode mudar rapidamente, mesmo em áreas consideradas seguras por autoridades locais".

O alerta também inclui cidades-satélites de Brasília, Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá, entre os locais de risco máximo. "Não viaje para essas áreas entre 18h e 6h", diz o texto

O comunicado detalha que "crimes violentos, incluindo assassinato, assalto à mão armada e roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas, de dia e à noite". Também relata que "houve um sequestro com pedido de resgate envolvendo cidadãos dos EUA" e alerta para "atividade de gangues e crime organizado associados ao tráfico de drogas".

Além disso, o documento faz menção ao uso de sedativos em bebidas, com incidência maior no Rio de Janeiro, e orienta turistas a "evitar aceitar comida ou bebida de desconhecidos". O uso de aplicativos de namoro também é apontado como risco, uma vez que criminosos estariam usando essas plataformas para atrair e dopar vítimas estrangeiras.

O governo americano também recomenda não utilizar ônibus municipais no Brasil, especialmente à noite, devido ao "sério risco de assalto e agressão". Para os que decidirem viajar, o aviso recomenda vigilância constante, evitar exibir itens de valor e manter comunicação com familiares ou empregadores.



