EUA encerra financiamento para programas de pólio, HIV, malária e malária e nutrição no mundo

A partir da tarde de quarta-feir a, uma onda de e-mails foi enviada pelo Departamento de Estado em Washington para o mundo todo, chegando às caixas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculose, projetos de vacinação contra a pólio e milhares de outras organizações que recebiam financiamento essencial para trabalhos que salvam vidas.

“Este financiamento está sendo encerrado por conveniência e no interesse do governo dos EUA”, começavam os e-mails.

As notas concisas encerraram o financiamento de aproximadamente 5,8 mil projetos que haviam sido financiados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).



Além disso, indicam que o período tumultuado em que o governo Trump afirmava estar congelando projetos para uma suposta revisão havia chegado ao fim, e que qualquer esperança remota de que a assistência americana pudesse continuar havia terminado.

Muitos desses projetos haviam recebido uma isenção do congelamento porque o Departamento de Estado anteriormente os havia identificado como essenciais e vitais para a vida. Mas agora foram afetados.

— As pessoas vão morrer — diz Catherine Kyobutungi, diretora executiva do Centro Africano de Pesquisa em População e Saúde. — Mas nunca saberemos, porque até mesmo os programas que contam os mortos foram cortados.

Os projetos encerrados incluem programas de tratamento do HIV que atendiam milhões de pessoas, os principais programas de controle da malária nos países africanos mais afetados e esforços globais para erradicar a pólio.

Aqui estão alguns dos projetos que o The New York Times confirmou que foram cancelados:

Um subsídio de US$ 131 milhões para o programa de imunização contra a pólio do UNICEF, que financiava planejamento, logística e distribuição de vacinas para milhões de crianças.

Um contrato de US$ 90 milhões com a empresa Chemonics para fornecer mosquiteiros, testes e tratamentos contra a malária que teriam protegido 53 milhões de pessoas.

Um projeto administrado pela FHI 360 que apoiava o trabalho de agentes comunitários de saúde que iam de porta em porta em busca de crianças desnutridas no Iêmen. Recentemente, foi constatado que 1 em cada 5 crianças estava gravemente abaixo do peso devido à guerra civil no país.

Todos os custos operacionais e 10% do orçamento de medicamentos do Global Drug Facility, o principal canal de fornecimento de medicamentos para tuberculose da Organização Mundial da Saúde, que no ano passado forneceu tratamento para quase 3 milhões de pessoas, incluindo 300 mil crianças.

Projetos de atendimento e tratamento do HIV administrados pela Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que forneciam medicamentos vitais para 350 mil pessoas no Lesoto, na Tanzânia e em Essuatíni, incluindo 10 mil crianças e 10 mil mulheres grávidas que recebiam cuidados para evitar a transmissão do vírus para seus bebês no nascimento.

Um projeto em Uganda para rastrear contatos de pessoas com Ebola, realizar vigilância epidemiológica e enterrar aqueles que morreram devido ao vírus.

Um contrato para gerenciar e distribuir US$ 34 milhões em suprimentos médicos no Quênia, incluindo 2,5 milhões de tratamentos mensais contra o HIV, 750 mil testes de HIV, 500 mil tratamentos contra a malária, 6,5 milhões de testes de malária e 315 mil mosquiteiros impregnados com inseticida.

Oitenta e sete abrigos que cuidavam de 33 mil mulheres vítimas de estupro e violência doméstica na África do Sul.

Um projeto na República Democrática do Congo que opera a única fonte de água para 250 mil pessoas em campos de deslocados localizados no centro do conflito violento no leste do país.

Serviços de saúde pré e pós-natal para 3,9 milhões de crianças e 5,7 milhões de mulheres no Nepal.

Um projeto administrado pela Helen Keller Intl em seis países da África Ocidental, que no ano passado forneceu medicamentos para mais de 35 milhões de pessoas para prevenir e tratar doenças tropicais negligenciadas, como tracoma, filariose linfática, esquistossomose e oncocercose.

Um projeto na Nigéria que oferecia tratamento para desnutrição grave e aguda a 5,6 milhões de crianças e 1,7 milhão de mulheres. O cancelamento significa que 77 unidades de saúde interromperam completamente o tratamento de crianças com desnutrição aguda grave, colocando 60 mil crianças menores de 5 anos em risco imediato de morte.

Um projeto no Sudão que mantinha as únicas clínicas de saúde operacionais em uma das maiores áreas da região de Kordofan, cortando completamente o acesso aos serviços de saúde.

Um projeto que atendia mais de 144 mil pessoas em Bangladesh, fornecendo alimentos para mulheres grávidas desnutridas e vitamina A para crianças.

Um programa administrado pela agência de ajuda humanitária PATH, chamado REACH Malaria, que protegia mais de 20 milhões de pessoas contra a doença. O programa fornecia medicamentos contra a malária para crianças no início da estação chuvosa em 10 países da África.

Um projeto administrado pela Plan International que fornecia medicamentos e outros suprimentos médicos, assistência à saúde, tratamento para desnutrição, além de água e saneamento para 115 mil pessoas deslocadas ou afetadas pelo conflito no norte da Etiópia.

Mais de US$ 80 milhões para o Unaids, a agência da ONU, que financiava esforços para ajudar países a melhorar o tratamento do HIV, incluindo coleta de dados e programas de monitoramento da prestação de serviços.

O programa da Iniciativa do Presidente contra a Malária, chamado Evolve, que realizava controle de mosquitos em 21 países por meio de métodos como pulverização de inseticida dentro de residências (protegendo 12,5 milhões de pessoas no ano passado) e tratamento de criadouros para eliminar larvas.

Um projeto que fornecia tratamento para HIV e tuberculose a 46 mil pessoas em Uganda, administrado pela Baylor College of Medicine Children’s Foundation, Uganda.

Smart4TB, o principal consórcio de pesquisa que trabalhava na prevenção, diagnóstico e tratamento da tuberculose.

O projeto Demographic and Health Surveys, uma iniciativa de coleta de dados em 90 países que era fundamental e, em alguns casos, a única fonte de informações sobre saúde materno-infantil, mortalidade, nutrição, saúde reprodutiva e infecções pelo HIV, entre muitos outros indicadores de saúde. O projeto também servia como base para orçamentos e planejamento de políticas públicas.

