Guerra no Oriente Médio
EUA encerra onda de ataques de 90 minutos contra o Irã (Exército)
Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) afirmou que lançou "munições de precisão contra sistemas de defesa costeira e depósitos e locais de lançamento de mísseis de cruzeiro"
Esta captura de tela, feita em 15 de julho de 2026 a partir de um vídeo divulgado pelo Comando Central dos EUA em 13 de julho de 2026, mostra o que os militares americanos afirmam ser um ataque ao Irã - Foto: Assuntos Públicos Do Comando Central Dos EUA / AFP
Os Estados Unidos anunciaram que concluíram, nesta quarta-feira (15), uma série de ataques de 90 minutos contra alvos iranianos, o que "reduziu ainda mais a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz".
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O Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) afirmou que lançou "munições de precisão contra sistemas de defesa costeira e depósitos e locais de lançamento de mísseis de cruzeiro".