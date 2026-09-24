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Diplomacia EUA entregarão ao Iraque centro diplomático no aeroporto de Bagdá A decisão faz parte dos esforços para encerrar a presença no Iraque da coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos. As tropas restantes concluirão sua retirada até 30 de setembro

Os Estados Unidos entregarão ao Iraque um centro diplomático e logístico no aeroporto de Bagdá que foi atacado repetidamente por grupos pró-Irã durante a guerra no Oriente Médio, informou o ministro das Relações Exteriores nesta quinta-feira (24).

Um acordo foi assinado com o encarregado de negócios americano, Steven Fagin, "para entregar ao governo iraquiano o centro de apoio diplomático vinculado à embaixada dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Bagdá".

A decisão faz parte dos esforços para encerrar a presença no Iraque da coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos. As tropas restantes concluirão sua retirada até 30 de setembro.

Durante o conflito no Oriente Médio, grupos armados pró-Irã atacaram instalações americanas mais de 600 vezes.

Bagdá e Washington concordaram em 2024 em encerrar a missão contra o grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque. Agora, as forças mantêm presença apenas no aeroporto de Erbil.

A permanência da coalizão, especialmente após a derrota do EI, tem sido um ponto de atrito entre autoridades iraquianas e as facções apoiadas por Teerã no país. O primeiro-ministro Ali al Zaidi, que chegou ao poder em abril, comprometeu-se a fazer com que as facções armadas entreguem suas armas ao Estado.

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