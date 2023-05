EUA envia alta funcionária ao Brasil após desacordo sobre guerra na Ucrânia

A- A+

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, viajou ao Brasil nesta segunda-feira (1º) para estreitar as relações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente culpou Washington por "incentivar" a guerra na Ucrânia.

Em seus encontros com autoridades do governo Lula, Thomas-Greenfield vai enfatizar a necessidade de cooperação entre os dois países, em vez de se concentrar nas declarações polêmicas do petista.

Na quarta-feira, a diplomata viajará a Salvador, coração da comunidade afro-brasileira, para destacar a necessidade de construir uma sociedade igualitária nos dois países multiétnicos.

Após Lula assumir a Presidência em janeiro, paralelos inevitáveis com seu contraparte americano, Joe Biden, foram traçados: ambos são políticos veteranos que derrotaram populistas de direita que culparam as urnas eletrônicas por suas derrotas e cujos apoiadores furiosos recorreram à violência. Os dois presidentes também priorizam a questão climática.

Lula se encontrou com Biden na Casa Branca em fevereiro, mas ganhou as manchetes internacionais no mês passado durante uma viagem à China ao acusar os Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, de "incentivar a guerra".

Lula posteriormente esclareceu que condena a invasão russa, mas a Casa Branca o acusou de "espalhar propaganda russa e chinesa", o que lhe rendeu elogios do chanceler russo, Sergei Lavrov, que recentemente visitou Brasília.

Uma autoridade americana disse que Thomas-Greenfield "consultaria" o Brasil sobre a guerra na Ucrânia.

"Nossa posição é que um grupo de países do mundo, incluindo o Brasil, pode desempenhar um papel positivo na tentativa de acabar com este conflito", disse o funcionário, que pediu anonimato.

"Mas temos que garantir que a paz seja justa e duradoura" e que respeite os "princípios de soberania e integridade territorial".

Os EUA também pedem ao Brasil que extradite o suposto espião russo Sergei Cherkasov, que supostamente se fez passar por um estudante brasileiro em Washington e coletou informações sobre a Ucrânia.

"Operador habilidoso"

O Brasil votou na Assembleia Geral da ONU a favor da condenação da invasão russa à Ucrânia, ao contrário de outros países em desenvolvimento, como Índia ou África do Sul, que preferem permanecer neutros.

Mas Brasília rejeitou os apelos para impor sanções à Rússia ou vender armas à Ucrânia.

Atualmente membro do Conselho de Segurança, o papel do Brasil estará sob escrutínio este ano, quando substituir a Índia como presidente do Grupo das 20 maiores economias.

Embora trabalhe com os Estados Unidos, Lula nunca teve problemas em discordar publicamente de Washington e fazer com que o Brasil assumisse um papel diplomático de maior destaque.

Em seus últimos anos do segundo mandato (2006-2010), ele desafiou Washington ao tentar encontrar uma solução negociada para o programa nuclear iraniano.

Um estudo divulgado nesta segunda-feira sobre "Estados indecisos", que podem ajudar a esculpir a cada vez mais definida ordem mundial EUA-China, diz que o Brasil tem "ativos substanciais" para exercer uma força influenciadora.

O Brasil é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, tem tecnologia avançada e um corpo diplomático sofisticado, segundo o estudo da Fundação German Marshall.

O Brasil quer jogar pelo seguro e "rejeita que sua escolha de parceiros deva ser mutuamente exclusiva", embora geralmente apoie a "ordem mundial baseada em regras" promovida pelos EUA, disse William McIlhenny, ex-legislador americano, no relatório.

"O Brasil se vê como um operador habilidoso que defende seus interesses evitando tomar partido", acrescentou.

Veja também

Flórida Junta nomeada por DeSantis processa Disney por controle de distrito da Flórida