MUNDO EUA envia navios ao Mar Vermelho para impedir que o Irã apreenda petroleiros Quinta Frota dos Estados Unidos informou que os marinheiros americanos chegaram ao Mar Vermelho no domingo, através do Canal de Suez

Mais de 3 mil soldados dos Estados Unidos chegaram ao Mar Vermelho a bordo de navios de desembarque, em uma nova mobilização para impedir o Irã de apreender petroleiros, anunciou a Marinha americana nesta segunda-feira (07).

Marinheiros americanos chegaram ao Mar Vermelho no domingo, através do Canal de Suez, a bordo do USS Bataan e do USS Carter Hall, disse a Quinta Frota dos Estados Unidos em comunicado.

"Essas unidades trazem uma significativa flexibilidade e capacidade operacional para o nosso trabalho (...) deter as atividades desestabilizadoras e de diminuição das tensões regionais chacoalhadas pelo assédio e apreensão de navios mercantes pelo Irã", disse à AFP o porta-voz da Quinta Frota, o comandante Tim Hawkins.

"Com essas ações, os Estados Unidos demonstram seu compromisso de garantir a liberdade de navegação e impedir o Irã de realizar atividades desestabilizadoras", diz um comunicado.

O Exército americano denunciou que o Irã apreendeu ou tentou apreender, nos últimos dois anos, quase 20 navios de bandeira internacional nesta região.

