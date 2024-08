EUA envia representante ao Líbano e alerta que tensões no Oriente Médio podem sair do controle

A- A+

O conselheiro sênior do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e enviado especial, Amos Hochstein, afirmou nesta quarta-feira, 14, é crucial aproveitar "janela para ação diplomática" para encerrar a guerra entre Israel e Hamas, além das hostilidades entre israelenses e o Hezbollah no Líbano.

Hochstein disse ainda temer que uma escalada das tensões possa "fugir do controle".

Os comentários aconteceram após reunião com o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri.

"Quanto mais tempo passa de tensões crescentes, mais aumentam as probabilidades e as chances de acidentes, erros, de alvos inadvertidos serem atingidos, o que poderia facilmente causar uma escalada que sai do controle", afirmou o conselheiro, que foi enviado ao Líbano pelos EUA para fazer uma ponte diplomática entre o país árabe e Israel.

Hochstein e Berri concordaram que não há mais desculpas válidas de nenhuma parte para atrasar ainda mais um cessar-fogo e que um acordo seria benéfico para uma resolução diplomática no Líbano.

As negociações de cessar-fogo entre Hamas e Israel devem ser retomadas na quinta-feira, no Catar, com mediadores do Catar, Egito e EUA.

Se houver guerra entre o Hezbollah e Israel, será a primeira desde que uma guerra de seis semanas em 2006 terminou em um empate.

