A- A+

Estados Unidos EUA espera manter reunião com Irã esta semana, diz enviado especial de Trump "Eles estão sendo dizimados", gabou-se Donald Trump

Os Estados Unidos esperam realizar uma reunião esta semana com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, disse o enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, nesta sexta-feira (27).

"Acreditamos que haverá reuniões esta semana, sem dúvida temos essa esperança", disse Witkoff em um evento empresarial em Miami quando questionado sobre as negociações com o Irã. "Temos sobre a mesa um plano de 15 pontos. Esperamos que os iranianos respondam. Isso poderia resolver tudo", acrescentou.

Donald Trump deve participar desse mesmo evento mais tarde nesta sexta-feira. Antes de viajar a Miami, o presidente conversou com a imprensa.

"Eles estão sendo dizimados", gabou-se. "Estamos conversando agora. Eles querem fechar um acordo", frisou.

Veja também