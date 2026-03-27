EUA espera manter reunião com Irã esta semana, diz enviado especial de Trump
"Eles estão sendo dizimados", gabou-se Donald Trump
Os Estados Unidos esperam realizar uma reunião esta semana com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, disse o enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, nesta sexta-feira (27).
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"Acreditamos que haverá reuniões esta semana, sem dúvida temos essa esperança", disse Witkoff em um evento empresarial em Miami quando questionado sobre as negociações com o Irã.
"Temos sobre a mesa um plano de 15 pontos. Esperamos que os iranianos respondam. Isso poderia resolver tudo", acrescentou.
Donald Trump deve participar desse mesmo evento mais tarde nesta sexta-feira. Antes de viajar a Miami, o presidente conversou com a imprensa.
"Eles estão sendo dizimados", gabou-se. "Estamos conversando agora. Eles querem fechar um acordo", frisou.