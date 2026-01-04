Dom, 04 de Janeiro

Venezuela

EUA está disposto a trabalhar com o atual governo venezuelano se tomar 'decisões certas', diz Rubio

Operação americana capturou e tirou do país o presidente Nicolás Maduro

O secretário de Estado americano, Marco RubioO secretário de Estado americano, Marco Rubio - Foto: Fadel Senna / POOL / AFP

Os Estados Unidos trabalharão com as atuais lideranças da Venezuela se tomarem “as decisões certas”, disse neste domingo(4) o secretário de Estado, Marco Rubio, após uma operação americana que capturou e tirou do país o presidente Nicolás Maduro.

“Vamos julgar tudo pelo que fizerem, e vamos ver o que fazem”, disse Rubio no programa “Face the Nation”, da CBS News.

“Eu sei o seguinte: se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão”, acrescentou.
 

