A- A+

TARIFAÇO EUA estabelecerão nível global de tarifa para importações de minimis, diz secretário do Tesouro Sobre as tarifas, Bessent criticou as impostas pelo Canadá, qualificando-as como "bem injustas com os EUA"

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira, 11, que os Estados Unidos estão empenhados em estabelecer um nível global de tarifas para importações de minimis, pequenas remessas de baixo valor, após a rejeição da China ao regime vigente.

"A China rejeitou as tarifas de minimis", afirmou, durante audiência no Congresso americano, ressaltando a importância de regras claras para o comércio internacional.

Além das negociações tarifárias, que atualmente envolvem 18 parceiros comerciais, Bessent destacou a estabilidade do mercado de títulos americano. "O mercado de títulos funcionou muito bem em meio à volatilidade de abril. Os EUA continuam sendo o mercado de títulos mais estável. Essa volatilidade de abril nunca gerou preocupações com a estabilidade", explicou.

O secretário ressaltou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) está substancial e o mercado de trabalho permanece sólido. "Wall Street já está ótima, é hora da 'Main Street' se dar bem", voltou a dizer.

Sobre as tarifas, Bessent criticou as impostas pelo Canadá, qualificando-as como "bem injustas com os EUA".

O secretário ainda anunciou que o presidente americano, Donald Trump, e ele se encontrarão com o primeiro-ministro canandense, Mark Carney, durante o G7, realizado no Canadá neste ano. Ele também reforçou que está "preparado para avançar com as negociações para parceiros que negociarem de boa fé".

Ao ser questionado sobre a presidência do Federal Reserve (Fed), Bessent afirmou estar "feliz com o que Trump quiser que eu faça. Estamos fazendo avanços no Tesouro".

Em relação às sanções contra a Rússia, o secretário pediu cautela e que o Congresso dê "alguma flexibilidade" par ao governo lidar com o assunto, alertando para os "impactos não intencionais" que um amplo projeto de restrições pode causar.

Veja também