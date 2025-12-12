EUA: estados processam governo Trump por taxa de US$ 100.000 para aplicações de Visto H-1B

A- A+

Um grupo de estados americanos anunciou que está processando a administração de Donald Trump, visando bloquear a taxa de US$ 100.000 para qualquer nova aplicação de vistos H-1B, que permitem que empregadores nos EUA contratem trabalhadores estrangeiros qualificados.



O processo, apresentado nesta sexta-feira, argumenta que a taxa cria uma barreira cara e ilegal para os empregadores usarem o popular programa de vistos, particularmente no setor público.



Eles também alegam que o valor em dólares foi definido de forma arbitrária e excede a autoridade de definição de taxas concedida pelo Congresso.

O caso está sendo liderado pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, e pela procuradora-geral de Massachusetts, Andrea Joy Campbell e são acompanhados pelos procuradores do Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Carolina do Norte, Nova Jersey, Nova York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington e Wisconsin na apresentação do processo.



"Donald Trump está vendendo o Sonho Americano para os maiores licitantes. É um insulto grosseiro às raízes imigrantes da nossa nação e um golpe para empregadores dos setores público e privado que há muito dependem de trabalhadores qualificados com visto H-1B para preencher posições difíceis e vitais. Trump não tem autoridade para cobrar essas taxas exorbitantes e estamos processando para proteger um processo justo e legal", disse o procurador-Geral de Connecticut, William Tong, nesta sexta-feira (12).

