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EUA

EUA estão agora em situação bastante estável após período conturbado com a China, diz Bessent

Secretário do Tesouro dos EUA disse que o governo Trump acompanhará o cumprimento do compromisso da Boeing com a China durante a visita do presidente Xi Jinping aos EUA no final do ano

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O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ainda comentou que está focado no legado de "preços predatórios" chineses em minerais e que espera que a potência asiática abra seus mercados cada vez mais.O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ainda comentou que está focado no legado de "preços predatórios" chineses em minerais e que espera que a potência asiática abra seus mercados cada vez mais. - Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (3) que, depois de um período conturbado com a China, a relação com o país agora está em uma situação "bastante estável".

Em testemunho ao Senado americano, Bessent disse que o governo Trump acompanhará o cumprimento do compromisso da Boeing com a China durante a visita do presidente Xi Jinping aos EUA no final do ano.

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Também "vamos ver se a China se compromete a fazer compras maiores da Boeing", enfatizou. Pequim concordou em encomendar 200 jatos da Boeing durante a visita de Trump ao país no começo de maio.

O secretário ainda comentou que está focado no legado de "preços predatórios" chineses em minerais e que espera que a potência asiática abra seus mercados cada vez mais.

Segundo ele, os EUA têm todos os elementos para uma economia muito forte e que a redução de impostos corporativos aumenta a capacidade de produção. "A redução do imposto corporativo não é um presente", acrescentou.

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