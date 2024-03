A- A+

EUA EUA estuda possibilidade de reduzir acusações contra Assange caso admita culpa, diz jornal Criador do site WikiLeaks pode pegar até 175 anos de prisão por vazar milhares de documentos confidenciais do Departamento de Estado americano desde 2010

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está estudando a possibilidade de reduzir as acusações contra Julian Assange em troca da admissão de culpa pelo cofundador do WikiLeaks, de acordo com o jornal The Wall Street Journal, que não especifica as fontes da informação além de defini-las como "pessoas familiarizadas com o assunto". O objetivo de tal pacto seria evitar a extradição do ex-hacker, que está preso há cinco anos na prisão de segurança máxima de Belmarsh, nos arredores de Londres.

O governo do presidente Joe Biden está mantendo uma acusação formal contra Assange apresentada por seu antecessor, Donald Trump, por 17 acusações de crimes da Lei de Espionagem e uma acusação de invasão de computador. O editor australiano pode pegar até 175 anos de prisão por ter vazado mais de 250 mil documentos confidenciais do Departamento de Estado dos EUA em novembro de 2010. O EL PAÍS foi um dos meios de comunicação envolvidos no esforço conjunto para publicar os documentos.

O advogado que representa o editor nos EUA, Barry J. Pollack, respondeu à reportagem do jornal com uma declaração concisa: "Não é apropriado que os advogados do Sr. Assange comentem enquanto seu caso ainda está pendente no Tribunal Superior de Justiça [da Inglaterra e do País de Gales], a não ser para dizer que não recebemos nenhuma indicação de que o Departamento de Justiça [dos EUA] pretenda resolver o caso. Os EUA continuam determinados como sempre a buscar a extradição com base em 18 delitos e a forçá-lo a enfrentar 175 anos de prisão."

A ressalva de que "não é apropriado" fazer qualquer comentário coloca uma margem de cautela na negação posterior de qualquer acordo, já que se trata de uma possível negociação extrajudicial em que nada seria acordado até que tudo estivesse definitivamente acertado.

Dois magistrados britânicos, Victoria Sharp e Jeremy Johnson, devem decidir nas próximas semanas se concedem ao cofundador do WikiLeaks uma última chance de argumentar seu caso perante os tribunais britânicos ou se dão o sinal verde final para sua extradição para os EUA. A audiência para resolver essa moção de recurso apresentada pela equipe jurídica de Assange, realizada em duas sessões em meados de fevereiro, mais uma vez chamou a atenção mundial para a situação do editor e desencadeou uma ampla campanha em defesa da liberdade de imprensa. A pressão pela libertação de Assange não se dirige tanto aos juízes, que têm passado um ferro quente entre si, mas aos governos dos EUA e do Reino Unido, que têm em suas mãos a responsabilidade de interromper a perseguição.

Se o Departamento de Justiça e os advogados de Assange chegassem ao acordo sugerido pelo The Wall Street Journal, a hipotética admissão pelo prisioneiro de crimes menos graves do que os contemplados na atual acusação resultaria em sua libertação imediata, já que os cinco anos em que esteve preso na prisão de Belmarsh seriam contados como tempo já cumprido.

Em entrevista ao EL PAÍS no final da audiência em Londres, a esposa do cofundador do WikiLeaks, Stella Assange, explicou que a saúde do marido está muito debilitada e expressou seu temor de que ele possa acabar morrendo se for entregue aos EUA. Ou porque a acusação decidiria, uma vez em solo americano, pedir a pena de morte contra ele, ou porque o próprio Assange decidiria tirar a própria vida. O australiano não compareceu ao tribunal durante a sessão dos dois dias e não acompanhou os procedimentos por vídeos devido a uma doença, disse seu advogado aos juízes.

Entenda o caso

O australiano de 52 anos é procurado nos Estados Unidos por ter publicado mais de 250 mil telegramas diplomáticos e cerca de 500 mil documentos confidenciais sobre as atividades do Exército americano no Iraque e no Afeganistão durante a chamada "guerra ao terror". Se for extraditado, poderá ser condenado a décadas de prisão. Assange foi preso pela polícia britânica em 2019, após sete anos confinado na embaixada do Equador em Londres, onde se refúgio para evitar ser extraditado para a Suécia por acusações de agressão sexual. Ele está há quatro anos numa prisão de segurança máxima.

A campanha “Libertem Assange” apresenta-o como um mártir da liberdade de imprensa. O governo britânico aceitou a sua extradição em junho de 2022, mas Julian Assange recorreu, o que atrasou a sua entrega. A Justiça britânica deu sinal verde à extradição depois que os EUA garantiram que ele não seria preso na prisão de segurança máxima ADX em Florença , no Colorado, apelidada de “Alcatraz das Montanhas Rochosas”.

