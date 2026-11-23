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Estados Unidos EUA: exército planeja recorrer a medidas de emergência para detonar 5 toneladas de explosivos Nas últimas horas, as buscas no Google Trends pelo termo "explosivo" ganharam bastante relevância

O Exército dos Estados Unidos planeja recorrer a mecanismos de emergência para contornar uma ordem judicial que havia suspendido os planos de detonar cinco toneladas de produtos químicos usados na fabricação de bombas em Iowa. Segundo a corporação, os atrasos contínuos tornarão a operação mais perigosa à medida que as temperaturas começarem a cair.

"Para proteger seus funcionários e as comunidades do entorno, o Exército precisa agir rapidamente", disseram advogados do governo americano em um documento apresentado no fim da noite de sábado, 21, à Corte de Apelações do 8º Circuito dos EUA. "A proteção da saúde humana e do meio ambiente exige ação agora, não atrasos."

Na noite de domingo, 22, o Exército afirmou que pretende detonar os produtos químicos na quarta-feira, 25, "para permitir condições climáticas ideais" e garantir que todas as medidas de mitigação estejam implementadas.

Organizações ambientalistas criticaram a iniciativa do governo americano, classificando-a como uma manobra para contornar uma ordem judicial e evitar as cobranças da população por segurança e transparência.

Nas últimas horas, as buscas no Google Trends pelo termo "explosivo" ganharam bastante relevância.

Na última quinta-feira, 19, a corte de apelações atendeu a um pedido de ambientalistas para suspender uma licença que autorizava a detonação em Middletown, uma pequena comunidade a cerca de 257 quilômetros a sudeste de Des Moines, capital do Estado de Iowa. A operação estava inicialmente prevista para sexta-feira, 20, mas o Exército alterou a data três vezes desde então, após uma onda de preocupação pública com os possíveis efeitos sobre a saúde e o meio ambiente.

Ambientalistas pediram uma revisão da licença de emergência aprovada no início deste mês pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês).

Em um comunicado divulgado no domingo, o Conselho Ambiental de Iowa e as organizações ambientalistas Sierra Club e Earthjustice questionaram as afirmações de que todas as alternativas haviam sido devidamente avaliadas.

"O Exército pareceu mais preocupado, durante o fim de semana, em encontrar uma maneira de contornar o processo judicial do que em atender às demandas da população por mais transparência, comunicação prévia às comunidades afetadas e proteção muito mais rigorosa de pessoas, propriedades e do meio ambiente contra danos graves", afirmou o advogado da Earthjustice, Thien Chau.

Advogados do governo americano disseram que o Exército não precisa de uma licença para tomar medidas emergenciais diante de uma ameaça imediata provocada por material explosivo.

Segundo eles, as exigências de uma lei federal que regulamenta resíduos perigosos não se aplicam em situações de ameaça imediata à saúde, à segurança ou ao meio ambiente, conforme determinado por um especialista em resposta a emergências envolvendo explosivos ou munições.

As autoridades afirmam que os produtos químicos são instáveis e que o risco de uma explosão descontrolada está aumentando, especialmente com a queda das temperaturas. Segundo elas, há risco de que os produtos explodam, já que a previsão é de temperaturas abaixo de -1ºC nos próximos dias.

Em março, funcionários da Fábrica de Munições do Exército de Iowa encontraram várias dezenas de barris de azida de chumbo degradada, substância usada na fabricação de munições. A cristalização do material criou uma situação instável e perigosa, levando o Exército a reunir especialistas em química de munições, engenharia e segurança ambiental para elaborar um plano.

Segundo documentos da EPA, foram consideradas alternativas como neutralizar e decompor o conteúdo dos tambores com outros produtos químicos. No entanto, as autoridades afirmaram que o manuseio dos barris aumentaria a probabilidade de uma detonação acidental e fatal.

As organizações ambientalistas discordaram, argumentando em sua petição que outras alternativas não foram plenamente consideradas. Elas também criticaram as autoridades por não compartilharem mais informações com a população.

O Exército havia apresentado detalhes durante uma reunião pública em Middletown, em outubro, mas um comunicado de alerta divulgado há uma semana foi a primeira ocasião em que outras comunidades - algumas a até 160 quilômetros de distância - tomaram conhecimento do possível impacto. Quase 400 pessoas vivem em Middletown, mas milhares de outras, em áreas vizinhas, podem ser afetadas pelo material detonado, que poderia se dispersar pelo ar e se depositar no solo.

As vibrações provocadas pelas duas explosões planejadas deveriam ser rápidas, mas poderiam quebrar janelas antigas. Por isso, as autoridades recomendaram que alguns moradores de Middletown deixassem a área.

A população da área foi orientada a permanecer em ambientes fechados; manter portas e janelas fechadas; levar animais de estimação e animais de criação para dentro; e limpar carros, peitoris de janelas e superfícies externas depois da operação.

"O processo de detonação produzirá uma pluma no ar com algumas partículas contendo chumbo, que se dispersarão e se depositarão no solo", afirma um comunicado. "O chumbo é tóxico para seres humanos e animais."

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