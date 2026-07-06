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Internacional EUA expressa 'preocupação' após China testar míssil balístico A Marinha chinesa anunciou nesta segunda que um submarino de propulsão nuclear realizou o lançamento de um míssil equipado com uma ogiva de treinamento às 12h01 (1h01 no horário de Brasília)

O governo dos Estados Unidos expressou nesta segunda-feira (6) sua “grande preocupação” após o lançamento de teste pela China de um míssil sem ogiva nuclear a partir de um submarino no oceano Pacífico.

A Marinha chinesa anunciou nesta segunda que um submarino de propulsão nuclear realizou o lançamento de um míssil equipado com uma ogiva de treinamento às 12h01 (1h01 no horário de Brasília), uma operação que foi criticada por vários países da região.

“Em uma época em que os Estados Unidos se empenham mais do que nunca para impedir a proliferação nuclear, a China faz o contrário. O rápido e pouco transparente aumento do arsenal nuclear de Pequim é motivo de grande preocupação para a região e para o mundo”, afirmou em comunicado o Departamento de Estado.

A nota da diplomacia americana pede ainda à China que “estabeleça discussões substanciais sobre controle de armas”.

Os Estados Unidos já haviam proposto em fevereiro o início de negociações multilaterais de controle de armamento nuclear que incluíssem Pequim, depois da expiração do tratado Novo START entre Estados Unidos e Rússia, que reacendeu temores de proliferação.

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