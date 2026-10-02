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Internacional

EUA fecham embaixada e consulados no Brasil, incluindo o do Recife, e suspendem atendimentos

Nota diz que suspensão ocorre por "questões de segurança", mas não detalha nem diz quando atendimentos serão retomados

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Consulado Geral dos EUA no RecifeConsulado Geral dos EUA no Recife - Foto: Rafael Furtado/Folha de Pernambuco

Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil, incluindo o do Recife, estão suspensos a partir desta sexta-feira (2), devido a "questões de segurança". O alerta foi publicado no período da madrugada, no site do Departamento de Estado norte-americano.

A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados.

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O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência.

Em caso de emergência, devem entrar em contato com o oficial de plantão da representação diplomática.

 

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