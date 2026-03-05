Conflito
EUA fecham sua embaixada no Kuwait em meio ao conflito com o Irã
O alerta de viagem para o Kuwait permanece no Nível 3: Reconsidere a viagem
O Departamento de Estado americano anunciou nesta quinta-feira (5) a suspensão das operações na embaixada dos EUA na Cidade do Kuwait.
Em comunicado, o organismo apontou que, embora não haja relatos de feridos entre os funcionários americanos, a segurança dos cidadãos do país no exterior continua sendo a maior prioridade do Departamento.
O alerta de viagem para o Kuwait permanece no Nível 3: Reconsidere a viagem. Segundo a publicação, os cidadãos americanos no Kuwait devem deixar o país, se puderem fazê-lo com segurança, utilizando transporte comercial ou outras opções disponíveis. Os cidadãos americanos que não puderem sair devem permanecer em suas casas.