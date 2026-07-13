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bombardeios EUA: forças militares confirmam novos bombardeios no Irã O Irã informou que atacou embarcação hostil dos EUA com mísseis de cruzeiro, de acordo com a TV estatal, atribuindo a informação ao Exército iraniano

O Comando Central (Centcom) dos EUA confirmou que iniciou a terceira noite consecutiva de ataques contra o Irã, sob a orientação do presidente americano Donald Trump.

"Esses ataques continuarão a impor um alto custo às forças iranianas e a reduzir sua capacidade de atacar civis inocentes e embarcações comerciais no Estreito de Ormuz", informou o Centcom no X.

Mais cedo, forças militares confirmaram novos bombardeios no Irã, direcionados a sistemas de vigilância costeira, drones e mísseis, informou a CNN citando uma autoridade oficial não identificada.

Já o Irã informou que atacou embarcação hostil dos EUA com mísseis de cruzeiro, de acordo com a TV estatal, atribuindo a informação ao Exército iraniano. Teerã também atacou instalações e equipamentos militares dos EUA no Kuwait com drones, disse a Fars. Os alvos foram áreas de implantação de tropas, sistemas de defesa aérea e de mísseis, abrigos e instalações logísticas, segundo a Fars, atribuindo a informação às Forças Armadas iranianas.

Três explosões foram ouvidas na cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do Irã, informou a agência de notícias estatal iraniana IRNA na manhã de terça-feira, horário local.

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